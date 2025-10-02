Topo

Notícias

IPC-Fipe avança 0,65% em setembro e supera teto das projeções; em 12 meses, sobe 5,41%

São Paulo

02/10/2025 07h08

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,65% em setembro, acelerando significativamente em relação ao ligeiro acréscimo de 0,04% de agosto e também ante o ganho de 0,34% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira.

O resultado de setembro superou o teto das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,38% a 0,59%, com mediana de 0,49%.

Entre janeiro e setembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,02%. Nos 12 meses até setembro, a alta do índice foi de 5,41%, também superior ao teto das projeções, de 5,34%.

A leitura de setembro foi principalmente influenciada pelos itens Habitação, que subiu 1,66% após modesta alta de 0,18% em agosto, e Transportes, que avançou 1,01%, revertendo queda de 0,97% do mês anterior. Além disso, a categoria Vestuário caiu em ritmo mais lento no mês passado, de 0,03%, depois de recuar 0,06% em agosto.

Entre os demais componentes do IPC-Fipe, os custos acentuaram queda ou reduziram alta de um mês para o outro: Alimentação (de -0,11% em agosto a -0,52% em setembro), Despesas Pessoais (de 0,68% a 0,52%), Saúde (de 1,06% a 0,80%) e Educação (de 0,01% a 0,00%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em setembro:

- Habitação: 1,66%

- Alimentação: -0,52%

- Transportes: 1,01%

- Despesas Pessoais: 0,52%

- Saúde: 0,80%

- Vestuário: -0,03%

- Educação: 0,00%

- Índice Geral: 0,65%

