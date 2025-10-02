Número de intoxicados por metanol sobe para 12; há 48 casos em investigação

Subiu para 12 o número de casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde. Outros 48 estão em investigação.

O que aconteceu

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu em São Paulo, que tem outras cinco sob investigação. As outras duas mortes são investigadas em Pernambuco.

O 12º caso é do cantor Hungria, em Brasília. Segundo o ministro Alexandre Padilha, este caso ainda não está no sistema, mas já foi confirmado a detecção de metanol no exame do músico, internado nesta tarde.

Os dados são atualizados diariamente, no período da tarde. Até ontem à noite, havia 10 casos confirmados e 33 em investigação.

Os casos estão hoje em três estados: São Paulo (6), Pernambuco (5) e Distrito Federal (1). Em grande maioria, as intoxicações estão concentradas na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

Balanço oficial do governo de São Paulo, porém, tem dois casos suspeitos a menos do que o do Ministério da Saúde. Até a manhã de hoje, o número oficial divulgado pelo governo de SP era de 27 casos em investigação. A expectativa é de que um novo balanço estadual seja divulgado na tarde de hoje.

Quatro casos de intoxicação foram descartados até o momento, segundo o governo federal. Uma nota técnica foi enviada a todos os estados orientando que qualquer caso suspeito seja comunicado imediatamente às autoridades nacionais.

Número de intoxicações suspeitas nos últimos meses é mais que o dobro da média anual do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 20 casos por ano de intoxicações do tipo.