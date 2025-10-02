Índices sobem conforme apoio da tecnologia compensa incertezas com trabalho e paralisação

Por Sinéad Carew e Niket Nishant

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq marcou um recorde de fechamento nesta quinta-feira com o apoio do setor de tecnologia, enquanto o índice de referência S&P 500 conseguiu marcar um fechamento recorde por pouco, conforme investidores monitoraram cautelosamente dados do mercado de trabalho do setor privado no segundo dia de paralisação do governo dos Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,07%, para 6.715,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,39%, para 22.844,44 pontos. O Dow Jones subiu 0,18%, para 46.523,31 pontos.