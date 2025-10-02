Topo

Notícias

Índices sobem conforme apoio da tecnologia compensa incertezas com trabalho e paralisação

02/10/2025 17h16

Por Sinéad Carew e Niket Nishant

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq marcou um recorde de fechamento nesta quinta-feira com o apoio do setor de tecnologia, enquanto o índice de referência S&P 500 conseguiu marcar um fechamento recorde por pouco, conforme investidores monitoraram cautelosamente dados do mercado de trabalho do setor privado no segundo dia de paralisação do governo dos Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,07%, para 6.715,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,39%, para 22.844,44 pontos. O Dow Jones subiu 0,18%, para 46.523,31 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto

Ataque com faca alarma judeus do Reino Unido, que já enfrentam aumento do antissemitismo