Topo

Notícias

Ibovespa segue em correção, abaixo dos 144 mil, com foco em Brasília e nos EUA

São Paulo

02/10/2025 17h59

Após semanas consecutivas de renovações de máximas históricas, o Ibovespa deu prosseguimento nesta quinta-feira à correção, em nível mais agudo do que o sentido nas duas sessões anteriores, em baixa de 1,08%, abaixo de 144 mil pontos, no menor nível desde 15 de setembro. Foi também seu maior ajuste diário, em porcentual, desde 19 de agosto (-2,10%). O índice da B3 também não registrava três perdas seguidas desde as sessões entre 1º e 3 de setembro, há um mês. Nesta quinta-feira, oscilou dos 143.635,05 aos 145.620,60 pontos, da mínima à máxima do dia, e fechou aos 143.949,64 pontos, com giro a R$ 19,5 bilhões na sessão.

Com o desempenho desta quinta-feira, o Ibovespa oscila ao negativo na semana (-1,03%), acumulando perda de 1,56% nas duas primeiras sessões de outubro. No ano, sobe 19,68%. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, pouco avanço nas ações que conseguiram fechar em alta, como Marcopolo (+1,62%), Gerdau (+1,24%) e Metalúrgica Gerdau (+1,03%). No lado oposto, Pão de Açúcar (-6,92%), Embraer (-5,82%) e Azzas (-5,14%).

Entre as ações de maior peso e liquidez, Petrobras ON e PN cederam, pela ordem, 1,24% e 0,96%, com o petróleo em queda pela quarta sessão consecutiva. E, entre as maiores instituições financeiras, as perdas do dia ficaram entre 0,21% (Santander Unit) e 1,61% (Bradesco PN). Itaú PN, principal papel do setor, caiu 1,10%. Vale ON, principal ação da carteira Ibovespa, subiu 0,67%.

A quinta-feira na B3, especialmente na virada da manhã para a tarde, foi marcada por um grau de volatilidade maior do que o visto nas sessões anteriores. Nesta quinta, os investidores ponderaram dois fatores de risco, um externo e outro, doméstico.

De um lado, os prováveis efeitos da aprovação do projeto de isenção do IR, na noite da quarta na Câmara dos Deputados - e que ainda passará pelo Senado, onde há outro texto em tramitação - sobre a situação fiscal, com possíveis consequências, também, para a atividade econômica e a inflação. De outro, nos EUA, a ausência da referência dos dados econômicos, em razão do shutdown nos serviços públicos, no momento em que o Federal Reserve inicia uma transição na política monetária.

Dessa forma, a percepção de risco colocou o dólar a R$ 5,37 na máxima da sessão e a quase R$ 5,34 no fechamento desta quinta-feira. Além do Ibovespa e do câmbio, a curva do DI também sofreu a pressão da incerteza doméstica, na sessão, agravada por rumor de que estaria em gestação, em círculos políticos de Brasília, a isenção em nível nacional das tarifas de ônibus, com um custo de até R$ 60 bilhões para 2026. Conforme apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em Brasília, a ideia é menos que embrionária, sem proposta concreta sobre a mesa e sem que a equipe econômica tenha sido acionada, até o momento, para análise técnica e estimativa de custo.

Sobre a aprovação do projeto de isenção do IR na Câmara, José Alfaix, economista na Rio Bravo Investimentos, aponta que a propensão ao consumo é consideravelmente superior na faixa beneficiada - de R$ 5 mil, na isenção, até R$ 7,3 mil de ganho mensal, no desconto de IR - do que se observa entre os mais ricos, onde o acréscimo de renda pode se converter em poupança.

"É esperado que esse aumento do consumo seja capaz de atenuar o arrefecimento da economia doméstica", diz Alfaix. "A percepção de risco fiscal, por sua vez, não deve ter enormes mudanças", acrescenta.

"O projeto manteve compensação tributária que, de acordo com a Fazenda, deve zerar o custo fiscal da medida", diz o economista, ressalvando ser preciso fazer a "conta", na medida em que, para muitos especialistas, o volume que deve ser arrecadado junto aos "super-ricos" pode estar sobrestimado. Ainda assim, acrescenta Alfaix, a preservação do IR mínimo - sendo capaz ou não de cobrir integralmente a isenção - ao menos limita o custo fiscal. "O maior receio dos investidores era o de ampliação da faixa de isenção e de desidratação da compensação tributária, o que não ocorreu", conclui.

Visão semelhante tem Maurício Une, head de estratégia macro para a América do Sul no Rabobank. Em nota, ele menciona que a isenção do IR, da forma como foi aprovada pela Câmara dos Deputados, priva os cofres da União de cerca de R$ 26 bilhões, mas gera um aumento arrecadatório de R$ 34 bilhões por meio de medidas compensatórias como tributação mínima de 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil por ano, tributação de lucros e dividendos e tributação de remessas ao exterior.

"Ainda que a medida do IR tenha sido mais do que compensada, dada a maior propensão marginal a consumir dos 26,6 milhões de contribuintes contemplados pela isenção, a sensação que fica é que podemos ter uma injeção líquida de recursos destinados ao consumo das famílias", acrescenta ele.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto