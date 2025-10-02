Ibovespa recua na abertura com Yduqs e Magalu entre piores desempenhos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha um declínio modesto nos primeiros negócios desta quinta-feira, em movimento descolado do tom mais positivo em mercados acionários no exterior, com as ações de Yduqs e Magazine Luiza entre as maiores quedas.

Às 10h13, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,17%, a 145.272,25 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, perdia 0,18%.

(Por Paula Arend Laier)