Topo

Notícias

Ibovespa recua na abertura com Yduqs e Magalu entre piores desempenhos

02/10/2025 10h20

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha um declínio modesto nos primeiros negócios desta quinta-feira, em movimento descolado do tom mais positivo em mercados acionários no exterior, com as ações de Yduqs e Magazine Luiza entre as maiores quedas.

Às 10h13, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,17%, a 145.272,25 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, perdia 0,18%.

(Por Paula Arend Laier)

