Ibovespa fecha em queda com receio fiscal e sem novos catalisadores

02/10/2025 17h07

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, em um dia de forte correção na bolsa paulista, sem novos catalisadores positivos e com noticiário percebido por agentes como desfavorável para o cenário fiscal brasileiro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 1,04%, a 144.005,46 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 143.635,05 pontos no pior momento. Na máxima, nos primeiros negócios, marcou 145.620,6 pontos.

O volume financeiro somava R$17,4bilhões antes dos ajustes finais.

Em setembro, o Ibovespa acumulou alta de 3,4%, ampliando o ganho no ano para 21,58%. No mês passado, também ultrapassou os 147 mil pontos pela primeira vez, embora nunca tenha conseguido fechar acima deste patamar.

(Por Paula Arend Laier)

