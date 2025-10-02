Topo

Hamas deve aceitar sua "rendição", afirma chanceler francês à AFP

02/10/2025 12h47

O chanceler da França, Jean-Noël Barrot, em visita à Arábia Saudita, considerou nesta quinta-feira (2) que o Hamas "perdeu" para Israel e que deve aceitar sua "rendição", em um momento em que o movimento islamista palestino analisa um plano americano para pôr fim à guerra em Gaza.

"O Hamas tem uma responsabilidade muito grande na catástrofe vivida pelos palestinos. Perdeu. Deve se resignar à sua própria rendição", declarou Barrot à AFP.

Após a publicação, na segunda-feira, do plano de paz do presidente americano, Donald Trump, aprovado publicamente pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Barrot reiterou nesta quinta-feira o apoio da França a essa iniciativa.

"Aplaudimos o plano e queremos trabalhar em sua implementação para pôr fim à guerra, à fome e ao sofrimento em Gaza", disse Barrot.

O ministro insistiu no isolamento do Hamas e lembrou que, em 12 de setembro, na Assembleia Geral da ONU, foi votado por ampla maioria um texto apresentado por Paris e Riade que defende um futuro Estado da Palestina no qual o Hamas ficaria à margem.

O plano de Trump prevê um cessar-fogo em 72 horas, o desarmamento do Hamas e a retirada progressiva de Israel de Gaza.

Trump havia dado ao Hamas um prazo de "três ou quatro dias" para aceitar sua proposta.

