Topo

Notícias

Haddad comemora aprovação da isenção do IR na Câmara e diz não esperar problemas no Senado

02/10/2025 09h01

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou na manhã desta quinta-feira a aprovação do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil por mês na Câmara dos Deputados, acrescentando que não espera ter problemas com a votação da matéria no Senado.

"Acredito que foi um golaço", afirmou Haddad em referência à votação da noite anterior na Câmara. "Eu não acredito que teremos problema nenhum no Senado."

Falando a jornalistas em Brasília, Haddad afirmou que ainda conversará com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a tramitação no Senado, mas reforçou que não espera ter dificuldades na Casa.

"Não acredito que vá haver problemas, inclusive porque este projeto não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com ancoragem fiscal", disse Haddad.

"Você tem cerca de 15 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas -- 10 milhões que deixam de pagar imposto e 5 milhões que pagam menos", acrescentou.

Haddad disse ainda que a medida provisória que altera as alíquotas de imposto de várias aplicações financeiras está "amadurecendo" e que a Fazenda tem negociado a proposta com os líderes. A MP, que sequer foi aprovada em comissão mista no Congresso, perderá validade na quarta-feira da próxima semana caso não seja aprovada até lá pelos plenários da Câmara e do Senado.

"Passamos o dia de ontem negociando aqui na Fazenda com os líderes, vieram líderes de praticamente todos os partidos aqui, todo mundo querendo colaborar", disse.

"Eu acredito que amadureceu muito. Não posso antecipar, porque as negociações precisam ser concluídas, mas eu penso que amadureceu muito o consenso em torno da necessidade de corrigir essas distorções."

O ministro disse ainda não ter conhecimento sobre se foi definida uma data para um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas afirmou que as tratativas neste sentido estão em andamento.

Ele afirmou ainda que em breve viajará para Washington e não descartou a possibilidade de se reunir com autoridades norte-americanas, em meio às tarifas comerciais impostas pelo governo Trump a uma série de produtos brasileiros.

"Eu provavelmente vou não na próxima semana, na outra, para Washington, porque tenho encontros lá e tem o G20, eu devo ir para lá e também vai ser uma oportunidade para poder conversar", disse.

(Por Eduardo Simões e Fabrício de Castro, em São Paulo)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Rússia e Ucrânia trocam 185 prisioneiros de guerra cada, diz Moscou

Rússia e Ucrânia trocaram 185 prisioneiros de guerra de cada lado

Dois mortos em ataque em frente a sinagoga em Manchester

Medo da polícia anti-imigração muda rotina de brasileiros nos EUA

Quase 2.000 lacres de vodcas e uísques falsificados são apreendidos em SP

Ataque perto de sinagoga deixa 2 mortos no Reino Unido

Brasileiros denunciam detenção migratória desumana nos EUA

EUA: produção de etanol cai 2,83% na semana, para 995 mil barris por dia

Bombardeios israelenses em Gaza deixam pelo menos 13 mortos, incluindo um membro do MSF

Venezuela, entre navios de guerra, estado de exceção e Natal antecipado

Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa mortos e feridos durante feriado judaico de Yom Kippur