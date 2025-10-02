Topo

Governo dos EUA promete ajuda 'significativa' aos agricultores

02/10/2025

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, informou nesta quinta-feira (2) que na próxima semana a Casa Branca anunciará uma ajuda "significativa" para os agricultores afetados pela atual disputa tarifária com a China.

"Na terça-feira haverá um apoio significativo para os agricultores", declarou Bessent à CNBC, acrescentando que o plano "alcança especialmente os produtores de soja", que perderam o mercado chinês desde que Washington iniciou uma guerra comercial com Pequim.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na quarta-feira que este será um tema chave na sua reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, dentro de um mês.

O republicano também reiterou seu desejo de devolver parte das receitas geradas pelas tarifas que têm sido impostas aos agricultores em dificuldades.

Segundo o Wall Street Journal, que cita um funcionário anônimo, o governo está considerando um pacote de apoio no valor de entre 10 e 14 bilhões de dólares (de 53 a 75 bilhões de reais).

Contactada pela AFP, a Casa Branca declarou que os detalhes finais do plano ainda não foram concluídos.

O Tesouro e o Departamento de Agricultura não responderam imediatamente às consultas da AFP.

Nos Estados Unidos, espera-se que a colheita de soja, que já começou, seja farta. No entanto, os preços estão caindo devido à baixa demanda. 

Jonathan Driver, um agricultor do estado sulista de Arkansas, acredita que os preços estão muito baixos para cobrir os custos de produção. "Vamos perder dinheiro", declarou à AFP. "Ninguém quer comprar nossos produtos para exportação, e simplesmente não há infraestrutura suficiente para processar tudo aqui", lamentou.

Em sua entrevista à CNBC, Scott Bessent criticou "os líderes chineses (...) por usar os agricultores americanos, e em particular os produtores de soja, como reféns ou peões nas negociações comerciais".

Ele acrescentou que Trump "não os decepcionará" porque eles mesmos "não o decepcionaram". "Os agricultores americanos votaram esmagadoramente, em mais de 90%, pelo presidente Trump. Ele gosta dos agricultores. Ele os adora", enfatizou Bessent.

