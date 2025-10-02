Sem generais gordos e barba: as regras do governo Trump para Forças Armadas

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, criticou oficiais de alta patente em uma reunião com militares nos EUA e disse que generais "gordos" podem ser afastados caso não cumpram padrões físicos. Um documento também estabelece outros padrões.

O que aconteceu

Pete Hegseth anunciou que generais e almirantes que não cumprirem os novos padrões físicos serão demitidos. A decisão foi anunciada em uma reunião convocada de surpresa com cerca de 800 comandantes de alta patente, realizada na base de Quantico, na Virgínia, segundo a agência Associated Press.

O site oficial do Departamento de Guerra publicou que "tropas acima do peso e seus líderes não serão mais tolerados". O texto também cita Hegseth dizendo: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos circulando pelos corredores do Pentágono".

Documento determina que barbas, cavanhaques e outros pelos faciais estão proibidos, salvo autorização específica. O bigode é permitido, desde que bem aparado, não ultrapasse os cantos da boca e não atrapalhe o uso de equipamentos de proteção. O secretário também atacou programas de diversidade e inclusão, que classificou como "distração ideológica".

Hegseth estabeleceu novas regras de conduta e aptidão física. "A era da aparência não profissional acabou", disse no encontro, conforme registrado pelo Business Insider. Além disso, anunciou testes semestrais de preparo físico e a obrigatoriedade de treinamento diário.

Ele ainda sugeriu que quem discordasse deveria abandonar o posto. "Ajam com honra", declarou, segundo o The Guardian. "Chega de barbas, cabelos compridos, expressões individuais superficiais. Nós não temos um exército cheio de pagãos nórdicos."

Líderes militares ouvem o discurso de Trump em Quantico, Virgínia Imagem: JIM WATSON/AFP

Cortes e demissões em andamento

Hegseth determinou cortes de até 20% na cúpula militar. As medidas fazem parte de uma reestruturação mais ampla promovida pelo Departamento de Defesa, que prevê redução de 20% no número de generais de quatro estrelas e de 10% nos cargos de oficiais de alta patente em geral.

O secretário já afastou generais de alto escalão desde que assumiu. O Business Insider lembrou que o general Joseph B. Berger III, então comandante de logística do Exército, foi forçado a se aposentar antecipadamente após decisão direta do secretário. Outros oficiais de alta patente também foram retirados de seus postos como parte do processo de "enxugamento" da cúpula.

Contexto político e militar

Hegseth tem usado um discurso duro contra programas de diversidade, equidade e inclusão, ao mesmo tempo em que exige disciplina rígida e lealdade vertical, reportou o jornal The Guardian.

Trump defende alinhamento político da cúpula militar ao governo. Reportagem da Reuters apontou que o presidente considera a fidelidade ideológica um critério central na escolha de generais e almirantes, o que aumenta a percepção de politização das Forças Armadas.

As novas regras expõem a contradição entre a obesidade nos EUA e a cobrança aos generais. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos) informa que cerca de 40,3% dos adultos do país têm obesidade, segundo dados divulgados em 2024.

Reações e riscos institucionais

Especialistas alertam que as medidas ferem a neutralidade institucional das Forças Armadas. Segundo o jornal The Guardian, veteranos e analistas consideraram o discurso de Hegseth "ofensivo" e "perigoso", afirmando que intervenções desse tipo corroem a autoridade tradicional da estrutura militar.

Há também risco de desmotivação interna. Oficiais de alta patente podem resistir às novas regras ou denunciar publicamente o caráter político das demissões, criando fissuras na coesão militar, segundo a Reuters.

Discurso agressivo gerou repercussão imediata na imprensa internacional. O The Guardian classificou a fala como inédita pelo tom de humilhação aplicado a generais e destacou que a estratégia de "restaurar a prontidão" pode resultar em exclusão de mulheres e em padronização corporal com viés de gênero.