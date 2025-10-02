Topo

Notícias

Gasto de brasileiros com viagens nacionais subiu 11,7% em 2024

02/10/2025 10h01

De cada quatro viagens, três (75,5%) são consideradas curtas, o que o IBGE classifica como até cinco pernoites.

O Distrito Federal lidera o ranking de proporção dos domicílios no qual houve ao menos uma viagem. Enquanto no Brasil a parcela é de 19,4%, no DF chega a 26,7%.

Para William Kratochwill, além da renda per capita alta, outro fator explica a liderança.

"É uma região em que há muitas pessoas que vêm de fora ou para trabalho e, geralmente, pode ser que [o grande número de viagens] tenha a questão de visitar familiares em outras unidades da Federação", avalia.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Israel bloqueia estrada principal para Cidade de Gaza e dá última chance para população sair

Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

Kremlin diz que fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para Ucrânia seria escalada perigosa

PM e assessor da prefeitura de Petrópolis são presos em operação contra CV