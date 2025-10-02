Topo

Notícias

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

São Paulo

02/10/2025 11h41

Gabi Martins revelou ter recebido um pedido diferente: um fã pediu seu xixi por R$ 200 mil. Ela comentou sobre o assunto durante o Podshape, nessa quarta-feira, 1º.

Quando perguntada sobre propostas "inusitadas", a ex-BBB disse: "Uma vez, eu recebi uma mensagem que ele queria comprar meu xixi por R$ 200 mil [...] Não sei se era gringo, mas recebi a mensagem em português."

A cantora disse ainda que recusou a oferta. "Falei: 'Isso é loucura. Ninguém vai comprar meu xixi'. Duvido que ele ia pagar", completou.

Ela, que agora investe na carreira musical, também falou mais sobre sua entrada no mercado. Sobre a entrada de mulheres no sertanejo, comentou: "No início, tinha muito machismo na música sertaneja mas com o tempo as mulheres ganharam voz."

"A gente vem quebrando essas barreiras", finalizou, ao citar cantoras de sertanejo que estiveram no topo das paradas musicais, como Roberta Miranda, Paula Fernandes e Marília Mendonça.

