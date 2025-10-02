Topo

Notícias

FMI vê quadro misto de inflação global em face de tarifas mais altas

02/10/2025 12h56

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê um quadro misto de inflação em nível global, uma vez que as empresas dos Estados Unidos e de outros países que aumentaram as tarifas absorveram grande parte dos impostos mais altos, enquanto a demanda permanece reprimida nos principais países exportadores, como a China, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira.

Kozack disse em uma coletiva de imprensa regular que a economia global tem demonstrado resiliência diante da incerteza sobre as tarifas comerciais, enquanto o FMI e o Grupo Banco Mundial se preparam para suas reuniões anuais em Washington no final deste mês.

"Vemos que o crescimento global no primeiro semestre do ano se manteve estável, mas agora estamos começando a ver sinais de desaceleração global", disse Kozack. "Com relação à inflação, o que vemos globalmente é um quadro um pouco misto."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Putin afirma observar "militarização da Europa" e promete "resposta às ameaças"

Tenistas não estão 'unidos o suficiente' sobre o calendário, opina Djokovic

Centro-Sul processa 45,97 milhões de t de cana na 1ª quinzena de setembro

Putin promete resposta rápida se Europa provocar Rússia

Intoxicações por metanol: quais são as linhas de investigação?

Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF

Moratória da soja: Comissão de Agricultura vai convocar ministra Marina Silva

Fórmula 1 declara pela primeira vez 'calor extremo' no GP de Singapura

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Polícia britânica declara ataque a sinagoga perto de Manchester incidente terrorista

Rapper Hungria é internado em Brasília após suspeita de consumir bebida adulterada