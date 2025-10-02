Topo

Notícias

FMI diz que Argentina precisa se comprometer com âncora fiscal e estrutura cambial

02/10/2025 13h30

NOVA YORK (Reuters) - O fortalecimento da confiança e a redução da inflação na Argentina ainda exigirão o compromisso do governo com uma âncora fiscal e uma política monetária e estrutura cambial consistentes, disse o Fundo Monetário Internacional nesta quinta-feira.

"O fortalecimento da confiança e a sustentação do tremendo progresso na redução da inflação continuarão a exigir o compromisso inabalável das autoridades com a âncora fiscal, apoiado por uma (política) monetária consistente e uma estrutura cambial voltada para a reconstrução das reservas", disse a diretora de comunicações do FMI, Julie Kozack.

Kozack disse, com relação ao atual programa de US$20 bilhões, que a Argentina precisa construir "um amplo apoio político para garantir a implementação da ambiciosa agenda de reformas das autoridades".

(Reportagem de Rodrigo Campos e David Lawder)

