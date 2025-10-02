Topo

Notícias

FMI alerta para 'desafios significativos' da economia global e pede vigilância contra inflação

São Paulo

02/10/2025 12h23

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, destacou que a economia global ainda enfrenta "desafios significativos" e permanece vulnerável a riscos externos. Segundo ela, "a atividade global continua em ritmo moderado, em meio a um cenário de inflação em queda, mas ainda persistente em alguns países".

Em coletiva de imprensa, a porta-voz lembrou que o crescimento projetado pelo Fundo é heterogêneo, refletindo tanto o efeito das políticas monetárias restritivas quanto tensões geopolíticas.

Kozack ressaltou que o FMI "mantém a avaliação de que os bancos centrais devem continuar vigilantes" diante da inflação, mesmo em ambiente de desaceleração econômica. Ela afirmou que políticas fiscais consistentes são essenciais para "garantir credibilidade e resiliência", sobretudo em países emergentes que enfrentam volatilidade nos fluxos de capitais.

Sobre a China, a porta-voz disse que "a economia mostra sinais de estabilização", mas ainda precisa lidar com "desafios estruturais no setor imobiliário e no consumo doméstico".

Em relação à América Latina, Kozack lembrou que os bancos centrais abriram o ciclo de aumento de juros antecipadamente e que isso ainda ajuda a atividade econômica. No entanto, a porta-voz alertou para riscos ligados à queda das commodities e ao ambiente de política monetária global mais apertada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Intoxicações por metanol: quais são as linhas de investigação?

Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF

Moratória da soja: Comissão de Agricultura vai convocar ministra Marina Silva

Fórmula 1 declara pela primeira vez 'calor extremo' no GP de Singapura

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Polícia britânica declara ataque a sinagoga perto de Manchester incidente terrorista

Rapper Hungria é internado em Brasília após suspeita de consumir bebida adulterada

Após expulsão da UnB, youtuber Wilker Leão se matricula em história na UEG

CPMI do INSS convoca procurador afastado por descontos em aposentadorias

Trump diz que está preparando cortes permanentes devido ao bloqueio orçamentário

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA