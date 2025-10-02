Lote com 128 mil garrafas de vodca sem documentação é recolhido em SP

Um lote com 128 mil garrafas de vodca foi recolhido na Grande São Paulo após fiscalização em uma distribuidora de bebidas ontem.

O que aconteceu

Bebidas foram lacradas por falta de documentação, mas poderão ser liberadas se registros forem apresentados à Secretaria da Fazenda. Elas estavam em uma distribuidora de Barueri, fiscalizada durante ações de investigações sobre intoxicações por metanol no estado.

Distribuidoras fiscalizadas ontem fornecem bebidas para bares com casos suspeitos de intoxicação por metanol. As ações são feitas de forma preventiva e isso não quer dizer que as distribuidoras tenham ligação direta com bebidas adulteradas.

Até o momento, um bar e uma distribuidora tiveram inscrições estaduais suspensas. Outras três distribuidoras estão sob análise para suspensão e seis bares estabelecimentos foram interditados cautelarmente pelas vigilâncias sanitárias da cidade e do estado de São Paulo.

Distribuidora de Barueri confirmou ação da Anvisa e diz que "segue rigorosamente a legislação vigente". Em nota, a GRF Distribuição, uma das empresas fiscalizadas ontem, afirmou que colabora com as autoridades "não por haver dúvidas sobre nossos produtos, mas para reforçar a importância de diferenciar as empresas sérias e homologadas daquelas que atuam de forma irregular". O governo do estado não confirmou se o lote suspenso foi encontrado no local.

Além das bebidas lacradas na distribuidora, outras 17,7 mil garrafas de destilados foram apreendidas em uma fábrica clandestina da cidade de Americana ontem. Segundo o governo do estado, outras 942 garrafas também foram retiradas das ruas durante operações nesta semana, 160 delas estavam com duas mulheres que foram presas levando bebida falsificada comprada na capital para a cidade de Jaboticabal, no interior.

Cinco inquéritos policiais diferentes investigam as intoxicações por metanol no estado. Segundo o governo, 22 prisões relacionadas ao crime de adulteração de bebidas foram feitas neste ano.

O estado de São Paulo confirmou 10 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que se sabe sobre intoxicação por metanol

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.