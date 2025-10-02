'Fio interno destruído': por que nem transplante cura cegueira por metanol?

Em meio aos registros de intoxicação por metanol, pelo menos duas pessoas relataram perda de visão após ingestão de bebidas adulteradas. Substâncias tóxicas que se originam do metanol atingem o nervo óptico, uma das estruturas mais vulneráveis.

Por que metanol causa cegueira e como tratar?

Nem o transplante de córnea resolveria porque o metanol ataca outra estrutura do olho. "O problema está no nervo óptico, que funciona como um 'cabo de fibra óptica'", explica a oftalmologista, Luciana Finamor, da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, do Grupo Fleury.

Trocar a córnea seria como trocar a lente de uma câmera cujo fio interno já foi destruído: a luz entra, mas a imagem não chega ao destino.

Luciana Finamor, oftalmologista

Estrutura anatômica do olho humano Imagem: Arte UOL

O olho é um dos primeiros afetados pelo metanol. "O nervo óptico e a retina são tecidos altamente dependentes de energia. Essas estruturas têm uma densidade enorme de mitocôndrias [estruturas produtoras de energia nas células] para sustentar a transmissão contínua de estímulos visuais."

O ácido fórmico, produzido pela metabolização do metanol no fígado, envenena justamente as mitocôndrias. Com isso, uma pessoa exposta ao metanol pode entrar em acidose metabólica grave, que é quando há acúmulo excessivo de ácido no corpo. Nos olhos, isso acelera a morte das células ganglionares da retina e dos axônios do nervo óptico.

Quando o ácido fórmico inibe a cadeia respiratória mitocondrial, o nervo óptico sofre como uma das primeiras vítimas. Literalmente, apaga a energia necessária para manter a visão.

Luciana Finamor, oftalmologista

Nem todo caso é irreversível. Mais uma vez, o tempo é o melhor amigo: quanto antes a intoxicação for identificada, melhor. "Se for rapidamente, ainda existe chance de impedir a progressão do dano, bloqueando a transformação do metanol em ácido fórmico com antídotos como etanol ou fomepizol, e removendo a substância com hemodiálise. E eventualmente usando corticoterapia em altas doses", explica a oftalmologista.

Quando o paciente chega já com lesão do nervo óptico instalada, o quadro costuma ser definitivo. O que torna o metanol tão perigoso é a rapidez com que a cascata tóxica se instala. Muitas vezes o tempo de intervenção é curto.

Luciana Finamor, oftalmologista

Em quais sinais ficar atento? Os sintomas da intoxicação na visão podem aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão do líquido contaminado. Eles incluem visão borrada, fotofobia (sensibilidade excessiva à luz), além de manchas escuras no campo visual e dor ocular.

Relatos de danos à visão

Os danos à visão afetaram pacientes como a designer de interiores Radharani Domingos, que consumiu vodca em uma comemoração de aniversário em São Paulo.

"Era uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Bebi três caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodca. Causou um estrago bem grande. Não estou enxergando nada", contou ao Fantástico (TV Globo).

Ainda internada, Radharani chegou a sofrer convulsões e precisou ser intubada. A irmã da paciente disse à reportagem que espera que algum tratamento possa reverter a cegueira.

Diogo Marques de Souza, auxiliar de produção, também relatou em entrevista ao programa Fantástico ter acordado sem enxergar, após ingerir bebida alcoólica comprada em uma adega. "Acordei desesperado porque abri o olho e estava enxergando nada, tudo preto e uma dor de cabeça muito forte."