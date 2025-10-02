Topo

Licença de Zambelli, presa na Itália, acaba hoje; o que acontece na Câmara

A deputada federal Carla Zambelli, que está presa na Itália e teve a extradição pedida pelo STF Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Sara Baptista

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 05h30

A licença da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) acaba hoje. Presa na Itália, ela não poderá retornar à Câmara e corre o risco de perder o mandato por faltas.

O que aconteceu

A licença de 127 dias de deputada Carla Zambelli acaba hoje. Zambelli ficou sete dias afastada por motivos de saúde e 120 dias por motivos pessoais. O período começou a contar a partir de 29 de maio.

Zambelli está presa na Itália. Ela foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e inserção de documentos falsos na plataforma.

Impossibilitada de frequentar a Câmara, Zambelli pode perder o mandato por faltas. De acordo com o que estabelece a Constituição, um deputado só pode faltar sem justificativa a um terço das sessões plenárias do ano legislativo.

Até o momento, Zambelli não tem nenhuma falta não justificada. A assessoria de imprensa da Câmara afirmou que não é possível prever o número total de sessões plenárias que acontecerão até o fim do ano, portanto, não é possível concluir agora se e quando Zambelli ultrapassaria o limite máximo de faltas.

Defesa da deputada busca soluções. Ao UOL, o advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, afirmou que vai ver o que pode ser feito administrativamente.

Zambelli não está recebendo salário. Os pagamentos à deputada foram suspensos após determinação do ministro Alexandre de Moraes em decorrência da condenação e, segundo a Câmara, não voltarão após o fim da licença até decisão judicial em contrário.

Zambelli enfrenta processo de cassação

Além da possível perda de mandato por faltas, Carla Zambelli pode perder o mandato por causa da condenação criminal. A Constituição determina que um deputado condenado criminalmente deve ser cassado após o trânsito em julgado.

Cassação precisa de aprovação da Câmara. A lei determina que, no caso de condenação criminal, a autorização da cassação é feita pela Mesa Diretora da Câmara. Porém, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), seguiu o Regimento Interno da Câmara e encaminhou a análise do processo à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

CCJ tem até 10 sessões para analisar e votar o caso. Até o momento, foram realizadas quatro sessões. A deputada deu depoimento à comissão no dia 24 de setembro. O hacker Walter Delgatti Neto, que foi condenado junto com ela pelo mesmo crime, também foi ouvido.

Depois, a cassação precisa ser votada pelo plenário. São necessários 257 votos para a concretização da perda de mandato.

