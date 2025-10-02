Topo

Notícias

FGV: IPC-S acelera em todas as sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro

São Paulo

02/10/2025 08h52

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro, informou nesta quinta-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou a 0,65% na última quadrissemana do mês, após alta de 0,33% na terceira quadrissemana e recuo de 0,44% em agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Recife (0,60% para 1,14%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,26% para 0,65%) e São Paulo (0,30% para 0,63%).

As demais capitais também registraram avanço: Brasília (0,17% para 0,49%), Rio de Janeiro (0,20% para 0,50%), Porto Alegre (0,47% para 0,73%) e Salvador (0,31% para 0,56%).

