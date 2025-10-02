Topo

Notícias

Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas

02/10/2025 20h38

Etapas

Nesta primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para avançarem no festival. As obras passarão por uma Comissão Julgadora composta por representantes da Rádio Nacional e jurados convidados.

Posteriormente, as canções escolhidas serão transmitidas pela Rádio Nacional FM e submetidas à votação pela internet, no período de 13 de outubro a 30 de novembro. A música mais votada nesta primeira etapa de votação online estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival.

Na etapa final do festival, a mesma Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Rádio Nacional entre 1º e 12 de dezembro.

Ao todo, as 12 canções finalistas concorrerão aos prêmios nas categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Para a divulgação dos vencedores do 16º Festival de Música da Rádio Nacional nas diversas categorias, a emissora promoverá um evento com transmissão online, que contará com a participação dos representantes das 12 finalistas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Quanto tempo pode durar a febre dos investimentos em IA?

Intoxicação por metanol: Padilha anuncia compra emergencial de etanol

Ex-deputado estadual é preso no Rio suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Dino determina que União pague indígenas do Xingu impactados por usina de Belo Monte

Evidências adicionais sugerem que Encélado, lua de Saturno, poderia abrigar vida

Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas

Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha

Com o fim da licença parlamentar Carla Zambelli passará a acumular faltas

Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom

Carne vermelha deve ser apenas uma parte mínima de uma dieta saudável, reafirmam especialistas

Aposta de Osasco (SP) acerta Lotofácil e leva R$ 2 milhões; confira dezenas