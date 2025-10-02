Topo

Fenabrave corta previsão de venda de veículos em 2025

02/10/2025 13h13

(Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus devem crescer 2,6% em 2025, estimou nesta quinta-feira a federação de concessionários Fenabrave, reduzindo previsão anterior de aumento de 4,4%.

Tal revisão refletiu a piora na expectativa para as vendas de autos e comerciais leves, que passou de alta de 5% para 3%, enquanto as projeções para caminhões e ônibus foram mantidas em queda de 7% e crescimento de 6%, respectivamente.

As novas estimativas foram divulgadas pela entidade após a publicação do desempenho do setor em setembro, quando as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 243.265 unidades, alta de 2,94% ano a ano e de 7,96% ante agosto.

No acumulado do ano, os emplacamentos totalizavam 1,91 milhão, aumento de 2,79% ante o mesmo período de 2024.

(Por Paula Arend Laier, em São Paulo)

