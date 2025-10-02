Topo

Notícias

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Pedro França/Agência Senado
Imagem: Pedro França/Agência Senado
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 14h46

Com chuvas abaixo do esperado em 2025 e o agravamento da seca, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. No dia 19 de setembro, a Arsesp determinou a ampliação para dez horas da chamada gestão de demanda noturna.

Em outubro, o sistema Cantareira, reservatório que abastece metade da população da capital, passou a operar no nível 4 de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

O UOL quer saber sua família foi afetada pela escassez no abastecimento de água em São Paulo. Envie o seu relato, indicando onde você mora e de que forma foi afetado com a crise hídrica no estado para o e-mail enviesuahistoria@uol.com.br.

O leitor que tiver fotos e vídeos também pode enviar o material junto ao resumo da história. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "se atreveram a se aproximar" de suas costas (ministro da Defesa)

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos das Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

Demência por corpos de Lewy se caracteriza por declínio cognitivo em vários aspectos

Demissões no governo dos EUA podem chegar a milhares, diz Casa Branca

Gestores públicos deveriam ser presos por paralisar obras iniciadas por antecessores, diz Lula