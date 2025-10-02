Topo

Expectativas de corte de juros superam nervosismo com paralisação e S&P 500 e Nasdaq atingem recordes

02/10/2025 11h35

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximas recordes intradiárias na abertura do mercado nesta quinta-feira diante das expectativas renovadas de cortes na taxa de juros, enquanto os investidores se preparam para um final da semana com poucos dados e catalisadores novos.

Os investidores ancoraram suas expectativas em um Federal Reserve "dovish", o que lhes permitiu deixar de lado a incerteza em torno da paralisação do governo dos EUA.

No centro das perspectivas do Fed está o mercado de trabalho, uma peça fundamental de seu duplo mandato. Com a paralisação do governo criando um vácuo de dados, os investidores estão confiando mais em fontes alternativas.

"Acho que eles observarão o fato de que a tendência do mercado de trabalho continua fraca, o que é um de seus mandatos que estão tentando defender no momento", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,25%, para 46.559,37 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,13%, a 6.719,85 pontos e o Nasdaq Composite avançava 0,25%, para 22.811,78 pontos.

No início da sessão, os índices S&P e Nasdaq atingiram seus recordes intradiários de 6.731,94 e 22.900,60 pontos, respectivamente.

O setor de tecnologia, com alta de 0,3%, dava o maior impulso para o S&P 500. A Nvidia subia 0,8%, enquanto a Broadcom e a Advanced Micro Devices tinham altas de 1% e 1,7%, respectivamente.

As ações catapultaram o índice de semicondutores para um pico recorde e ajudavam a impulsionar o Nasdaq.

