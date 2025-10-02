Topo

EUA: produção de etanol cai 2,83% na semana, para 995 mil barris por dia

02/10/2025 09h40

São Paulo, 2 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 995 mil barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 26 de setembro. O volume representa queda de 2,83% ante o registrado na semana anterior, de 1,024 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível caíram 2,98%, de 23,5 milhões para 22,8 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 112 mil para 88 mil barris por dia (-21,4%). Os números foram divulgados, ontem (1º), pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,004 milhão e 1,019 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 23,3 milhões a 23,668 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

