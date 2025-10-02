Topo

EUA estão respeitando totalidade do acordo comercial com a UE, diz comissário de comércio europeu

02/10/2025 08h04

DUBLIN (Reuters) - Os Estados Unidos estão até o momento respeitando o acordo comercial com a União Europeia em sua totalidade, incluindo a proteção de madeira, semicondutores e produtos farmacêuticos da UE contra tarifas mais altas, disse o comissário de comércio do bloco nesta quinta-feira.

"Até o momento, tudo o que acordamos em nossa declaração conjunta foi respeitado e, é claro, haverá discussões sobre muitos outros setores no futuro", disse o comissário Maros Sefcovic em uma conferência em Dublin, fazendo referência ao aço, vinhos, bebidas alcoólicas e cervejas em relação a futuras negociações.

"Acho que temos que estar prontos para, eu diria, um gerenciamento de relacionamento permanente."

(Reportagem de Padraic Halpin)

