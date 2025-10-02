Escavadeiras israelenses na Cisjordânia destroem esperança de um Estado palestino

Por Mohammed Tarokman Ammar Awad

PERTO DE RAMALLAH, CISJORDÂNIA (Reuters) - Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciava um plano esta semana para acabar com a guerra de Gaza, sugerindo um possível caminho para um Estado palestino, Ashraf Samara, na Cisjordânia ocupada por Israel, observava escavadeiras ao redor de sua aldeia ajudando a enterrar suas esperanças de que isso possa se tornar realidade.

Cercados por guardas de segurança armados, a máquina israelense empurrou a terra para criar novas rotas para assentamentos judaicos, dividindo a área ao redor da vila de Beit Ur al-Fauqa, em Samara, e criando novas barreiras ao movimento dos palestinos.

"Isso é para impedir que os moradores cheguem e usem essas terras", disse Samara, membro do conselho de sua aldeia.

Ele disse à Reuters que a medida "prenderia as vilas e as comunidades residenciais", confinando-as exclusivamente às áreas em que vivem.

Com cada nova estrada que facilita o deslocamento dos colonos judeus, os palestinos na Cisjordânia, que geralmente são impedidos de usar as rotas, enfrentam novos obstáculos para chegar às cidades próximas, aos seus locais de trabalho ou às terras agrícolas.

NAÇÕES RECONHECEM ESTADO PALESTINO ENQUANTO ASSENTAMENTOS CRESCEM

Enquanto vários grandes países europeus, incluindo Reino Unido e França, se juntaram em setembro a uma lista crescente de nações que reconhecem um Estado palestino, os assentamentos israelenses na Cisjordânia têm se expandido em um ritmo cada vez maior, enquanto a guerra em Gaza se intensifica.

Os palestinos e a maioria das nações consideram os assentamentos ilegais conforme o direito internacional. Israel contesta isso.

Hagit Ofran, membro do grupo ativista israelense Paz Agora, disse que as novas estradas que estão sendo construídas ao redor de Beit Ur al-Fauqa e além são uma tentativa de Israel de controlar mais terras palestinas.

"Eles estão fazendo isso para estabelecer fatos concretos. Na medida em que tiverem poder, gastarão o dinheiro", disse ela, acrescentando que Israel destinou 7 bilhões de shekels (US$2,11 bilhões) para construir estradas na Cisjordânia desde os ataques do Hamas, em outubro de 2023, que desencadearam a guerra de Israel em Gaza.

Os assentamentos israelenses, que aumentaram em tamanho e número desde que Israel capturou a Cisjordânia, na guerra de 1967, se estendem para dentro do território, apoiados por um sistema de estradas e outras infraestruturas.

O grupo israelense de direitos humanos B'Tselem, em um relatório de 2004, descreveu essa rede de estradas e desvios para assentamentos, construída ao longo de várias décadas, como o "Regime Rodoviário Discriminatório de Israel". O grupo afirmou que algumas estradas visavam criar uma barreira física para impedir o desenvolvimento urbano palestino.

O gabinete de Netanyahu e o exército israelense não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. O Conselho Yesha, órgão que representa os colonos da Cisjordânia, também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Antes do plano de Trump para Gaza ser anunciado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou: "Nunca haverá um Estado palestino". Ele aprovou no mês passado um projeto para expandir a construção entre o assentamento de Maale Adumim na Cisjordânia e Jerusalém.

Seu ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, disse sobre o mesmo projeto que ele "enterraria" a ideia de um Estado palestino.

O plano de Trump para o fim da guerra em Gaza, aprovado por Netanyahu, descreve um possível caminho para a criação de um Estado palestino, mas as condições que ele estabelece para alcançá-lo significam que tal resultado está longe de ser garantido, dizem analistas.

"O que o governo está fazendo agora é preparar a infraestrutura para os milhões de colonos que eles querem atrair para a Cisjordânia", disse Ofran. "Sem estradas, eles não conseguem. Se houver uma estrada, eventualmente, quase naturalmente, os colonos virão."

(Reportagem de Mustafa Abu Ganeyeh, Ammar Awad e Mohammed Torokman; texto de Nayera Abdallah)