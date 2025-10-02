Topo

Embraer entrega 62 aeronaves no 3º tri, alta de 5% ano a ano

02/10/2025 17h55

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta quinta-feira que entregou 62 aviões no terceiro trimestre, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa.

O total marca uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 59 aviões foram entregues, conforme comunicado divulgado.

De acordo com a empresa, foram entregues quatro jatos comerciais a mais no terceiro trimestre do que no mesmo período (julho a setembro) do ano anterior.

Ainda na mesma comparação, o número de entregas de aeronaves executivas se manteve estável, enquanto no segmento de Defesa & Segurança foi entregue um modelo a menos.

Na aviação executiva, o destaque foi novamente o modelo Phenom 300, com 20 entregas no trimestre, acima das 18 realizadas no mesmo trimestre do ano passado.

Já entre os jatos comerciais, o modelo E195-E2 superou os pares do segmento com 11 entregas, marginalmente acima das 10 entregas do período anterior.

A fabricante brasileira de aeronaves prevê entregar de 77 a 85 aeronaves comerciais e entre 145 e 155 aviões executivos neste ano.

Até o fim de setembro, a empresa entregou 46 jatos comerciais e 102 executivos, além de 5 aeronaves de defesa.

(Reportagem de Fernando Cardoso)

