EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30

02/10/2025 21h22

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) participou, nesta quinta-feira (2), do oitavo encontro do Conexões SICOM, realizado no Auditório do Palácio do Planalto, em Brasília.

O evento é organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e reúne as assessorias de ministérios e estatais, que formam o SICOM (Sistema de Comunicação do Governo Federal). 

O encontro desta quinta-feira teve como objetivo compartilhar com os assessores de comunicação dos ministérios do governo federal as diretrizes, mensagens-chave e detalhes logísticos da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). 

Durante a reunião, o superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, destacou a estrutura que está sendo montada para a transmissão oficial da conferência, além da cobertura que será feira pelos veículos governamentais sobre a participação do Brasil na COP30.  

"Estamos prontos para recebê-los, com mais de 300 profissionais. Todos os nossos instrumentos de comunicação, tanto para a produção quanto para a distribuição de conteúdo, estarão à disposição. A EBC é a emissora anfitriã, e, por isso, é um desafio para todos nós levar essas mensagens a todos os cantos", afirmou. 

Um dos destaques da programação, que começa a ser exibido na próxima segunda-feira (6), às 13h, no Canal GOV, é o programa Estúdio COP30. A atração terá uma série de entrevistas dedicadas à discussão dos principais temas e bastidores do evento, tendo como primeira convidada a diretora-executiva da COP30, Ana Toni

Além de Juan Pessoa, participaram desta edição do Conexões SICOM: Gioconda Bretas, assessora especial da Secretaria-Executiva da Casa Civil; Patricia de Almeida, diretora de Planejamento da Secretaria-Executiva da SECOM/PR; Rubens Campana, coordenador da COP30; e Andrea Margit, também coordenadora da COP30. 

EBC na COP30 

O evento ocorrerá em novembro, na capital paraense, com previsão de receber mais de 50 mil pessoas, entre chefes de Estado, representantes do corpo diplomático e ambientalistas.

A EBC será responsável pela geração e distribuição dos sinais oficiais da conferência, por meio de uma operação técnica sem precedentes: mais de 300 profissionais envolvidos, 42 sinais simultâneos, estúdios de rádio e TV, sistema de IPTV com mais de 330 pontos de exibição e transmissão em UHD 4K ? o mais avançado padrão de qualidade de imagem disponível. 

