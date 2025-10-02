Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

O metanol pode causar intoxicação grave mesmo em pequenas quantidades, alertou Rinaldo Tavares, professor de toxicologia da UFF (Universidade Federal Fluminense), em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo o especialista, o álcool industrial é metabolizado no corpo e forma o ácido fórmico, que ataca o sistema nervoso central e o nervo óptico, levando a sintomas que vão de ressaca forte até cegueira e risco de morte.

O metanol é um primo-irmão do etanol, do álcool comum que temos nas bebidas alcoólicas, mas ele tem uma metabolização semelhante pelas enzimas hepáticas, formando metabólitos que são tóxicos.

Na degradação do etanol, formam-se metabólitos que terminam em ácido acético e água. Já o metanol passa pela mesma via, mas forma metabólitos tóxicos. Ele forma aldeído e, em última análise, o ácido fórmico, que é muito neurotóxico, principalmente para as células do sistema nervoso central e do nervo óptico. Ele é quem dá as principais características mais graves da intoxicação, que são os sintomas do sistema nervoso central.

O paciente pode começar com uma cefaleia intensa e evoluir para sonolência, torpor e entrar em coma e convulsão. Os sinais visuais costumam às vezes até preceder esse quadro neurológico mais grave: borramento visual, diminuição da acuidade visual até cegueira mesmo. É um processo que ocorre à medida que vai metabolizando o álcool.

Por isso existe um intervalo entre a ingestão e os sintomas. Nos casos que têm acontecido, as pessoas ingerem durante a noite ou madrugada e de manhã cedo começam a apresentar os sintomas. No decorrer de horas, isso evolui pelo acúmulo desses metabólitos tóxicos, que atingem níveis mais sérios e mais graves. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia da UFF

Tavares destaca que mesmo doses pequenas de metanol podem causar neurotoxicidade severa, com sintomas que lembram uma ressaca forte e dificultam o diagnóstico inicial.

Em pequenas quantidades, o metanol já pode formar bastante desses metabólitos e fazer a neurotoxidade. Em uuma fase inicial, o paciente chega na emergência com cefaleia, vômitos, dor abdominal e sintomas que se assemelham muito à ressaca. O profissional de saúde deve estar atento, porque às vezes múltiplos casos de uma mesma fonte comum, como uma mesma festa, pode chamar a atenção dele para alguma intoxicação.

Esses sinais de sistema nervoso central, mesmo que inicialmente ainda discretos, evoluem. Por isso é preciso ter um alto grau de suspeição do profissional. Quanto mais precoce fora a terapêutica, melhor, porque se evitam danos cerebrais e oculares e o risco de vida do paciente. A dose pode ser pequena e já causar intoxicações graves. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia da UFF

'Fomepizol é o ideal, mas falta no Brasil', afirma Rinaldo Tavares

Diante do surto de intoxicação por metanol, Rinaldo Tavares destaca que o diagnóstico e início imediato do tratamento são essenciais; o antídoto ideal, fomepizol, está em falta, e o país recorre ao etanol farmacêutico como alternativa de emergência.

Pelo protocolo adotado, não se espera o resultado laboratorial, porque isso demanda um certo tempo. Dependendo da unidade de saúde onde é feito, não há essas condições. Por isso, normalmente já se entra no protocolo de tratamento.

O que se faz no país inteiro é usar o etanol, o álcool etílico, para que ele seja metabolizado no lugar do metanol no organismo do paciente, Oferece-se um tratamento alternativo. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia da UFF

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: