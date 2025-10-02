Dor no ciático: o que causa, como tratar e evitar recaídas

Uma dor que começa nos glúteos e desce pela perna até a ponta do pé. Às vezes em forma de queimação, às vezes como um peso ou até como um formigamento insistente. Esse é o cartão de visitas da dor ciática, também chamada de ciatalgia.

O incômodo não costuma dar as caras cedo: seu pico aparece a partir dos 40 anos, e não escolhe gênero. Ao longo da vida, entre 10% e 40% da população terá de lidar com essa inflamação incômoda, que surge de repente e, por isso, é classificada como aguda.

Em idosos, o problema tende a ser mais persistente devido ao desgaste natural do corpo. Ainda assim, 6 em cada 10 conseguem se recuperar totalmente.

O que é o nervo ciático

Ele é o maior nervo do corpo humano. Formado por quatro raízes que saem da coluna vertebral, se unem na região glútea e descem pela parte posterior das pernas até os pés.

É ele que garante sensibilidade e movimento nessa região. Quando sofre compressão ou inflamação, a dor acompanha todo o seu trajeto —o que o diferencia de uma dor lombar comum, que se limita à região da coluna.

Como reconhecer os sintomas

Muitos descrevem a sensação como um músculo machucado ou como pontadas fortes, que podem surgir após uma longa caminhada ou depois de passar horas sentado. Outros relatam formigamento na panturrilha ou no pé, dormência, dor ao dobrar a coluna ou até ao tossir. Nos casos mais graves, pode haver perda de força na perna.

Por que isso acontece

Qualquer alteração que pressione o nervo pode disparar a dor, mas a causa mais comum é a hérnia de disco —quando o "miolo gelatinoso" entre as vértebras vaza e pressiona estruturas ao redor. Entre idosos, o vilão costuma ser a estenose: o estreitamento do canal por onde passam os nervos.

Existem ainda causas menos frequentes: o escorregamento de uma vértebra sobre a outra (espondilolistese), a hipertrofia de um músculo do glúteo (síndrome do piriforme), doenças virais que afetam nervos, como o herpes, e até tumores.

Imagem: Getty Images

Como tratar

A boa notícia é que a maioria dos casos melhora entre quatro e seis semanas —embora a recuperação completa possa levar até 90 dias. O tratamento vai depender da intensidade e pode incluir:

Ajustes posturais (como aprender a se levantar e se sentar corretamente);

(como aprender a se levantar e se sentar corretamente); Uso de analgésicos e anti-inflamatórios ;

; Fisioterapia e técnicas de reeducação postural para fortalecer e alongar os músculos da região, evitando a compressão das raízes nervosas;

para fortalecer e alongar os músculos da região, evitando a compressão das raízes nervosas; Infiltrações de corticoide , eficazes no alívio da dor;

, eficazes no alívio da dor; Cirurgia, reservada apenas para casos graves com comprometimento neurológico progressivo.

O que ajuda na recuperação

Paciência é palavra-chave. Além de seguir as orientações médicas, algumas medidas ajudam no processo:

Manter-se ativo, ainda que reduzindo a intensidade dos exercícios;

Evitar movimentos bruscos e levantar peso;

Tomar banhos quentes para relaxar a musculatura;

Apostar em colchões adequados (nem macio demais, nem muito firme) e móveis ergométricos caso trabalhe muito tempo sentado.

Automedicação, no entanto, está fora de questão. Se a dor não melhora, é hora de conversar com o médico. Afinal, embora a dor ciática costume ter um desfecho favorável, lidar com ela sem acompanhamento pode transformar um problema temporário em algo bem mais complicado.

*Com informações de reportagem publicada em 27/03/2024