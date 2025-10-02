Topo

Dólar cai ante o real com exterior e após aprovação de isenção do IR na Câmara

02/10/2025 09h19

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscila em baixa ante o real nesta manhã de quinta-feira, acompanhando o recuo da moeda norte-americana no exterior, com investidores no Brasil digerindo ainda a aprovação, na noite anterior, do projeto de isenção do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados.

Em entrevista nesta manhã em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não esperar dificuldades para aprovação, também no Senado, da isenção de IR para quem ganha até R$5 mil por mês.

Às 9h11, o dólar à vista tinha baixa de 0,32%, aos R$5,3108 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,34%, a R$5,3500.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,10%, aos R$5,3280.

(Por Fabrício de Castro)

