Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester

02/10/2025 08h44

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um ataque do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, noroeste da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2), informou a polícia.

As forças de segurança atiraram contra o suspeito do ataque, mas não podem confirmar sua morte no momento, acrescentou a polícia, explicando que o homem é suspeito de portar "objetos suspeitos" e que uma equipe especializada em artefatos explosivos está no local.

