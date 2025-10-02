Caso Metanol: DJ se desculpa após lista falsa de locais suspeitos viralizar

O DJ e produtor Biel Costa pediu desculpas no Instagram após divulgar uma lista de oito bares da cidade de São Paulo onde ele consumiu bebidas alcoólicas antes de procurar atendimento hospitalar por suspeita de intoxicação por metanol —que, posteriormente, não foi confirmada. Os nomes citados por ele foram usados em uma lista falsa, que passou a ser altamente compartilhada no WhatsApp, com 14 locais que seriam suspeitos.

O que aconteceu

Biel publicou stories dizendo que foi ao pronto-socorro por estar com "grande suspeita de intoxicação". Ele disse que procurou atendimento médico após se sentir mal. Ao UOL, um familiar dele disse que o DJ não sofreu intoxicação e foi liberado no mesmo dia.

Ele divulgou uma lista de oito bares onde disse ter consumido bebidas alcóolicas na última semana. Segundo o familiar e o próprio DJ, essa teria sido a orientação médica: avisar os amigos que estiveram com ele ou passaram pelos mesmo locais, enquanto investigava a suspeita.

Os oito bares se tornaram parte de uma lista sem autoria determinada que passou a circular no WhatsApp. Durante os compartilhamentos, outros estabelecimentos foram adicionados e histórias com novos contextos também.

Bares citados negam casos suspeitos de intoxicação. Tanto os estabelecimentos mencionados pelo DJ quando os que foram adicionados à lista falsa publicaram notas de repúdio alegando que possuem rigorosos padrões de qualidade, controle sobre a origem da bebida e nota fiscal.

Horas após a repercussão, o DJ disse que foi mal interpretado. Em publicação no feed do Instagram, ele disse que a postagem sobre o alerta foi tirada de contexto. Ele não deixou deu detalhes do atendimento médico. O familiar disse que ele não imaginava a proporção que o caso ia tomar.

Ressalto que minha intenção nunca foi acusar qualquer bar ou balada, até porque mantenho amizade e afeto por muitos desses locais, me apresento em alguns deles, e por não saber exatamente onde havia ingerido a substância, mencionei todos apenas por precaução - visando proteger a mim e aos meus amigos.

DJ Biel Costa, em publicação

O UOL entrou em contato o DJ, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Secretaria Estadual de Saúde. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

O que se sabe até agora

Três estabelecimentos, dois bares e uma adega, foram fechados ou são investigados em São Paulo, e um em São Bernardo do Campo. Os bares da capital ficam na Mooca, na zona leste e no Jardim Paulista, na zona oeste. São Eles:

Torres Bar (Rua Quariteré, 53 - Mooca) Ministrão Bar (Alameda Lorena, 1218 - Jardim Paulista)

O Torres Bar diz que está "colaborando integralmente com todos os órgãos de fiscalização competentes". Em um comunicado nas redes sociais, diz que seus produtos são "adquiridos de distribuidores oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".

Todos os nossos produtos são adquiridos de distribuidores oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória. Com 22 anos de história na Mooca, construímos nossa reputação como um espaço familiar, de grandes amigos e de boas experiências. Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação, e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes. O Torres Bar permanece à disposição para qualquer investigação e reforça que a confiança que cultivamos ao longo de duas décadas é o nosso maior patrimônio.

Comunicado oficial divulgado pelo Torres Bar

O Ministrão Bar ainda não se manifestou. O UOL tenta contato com o estabelecimento. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Um bar em São Bernardo do Campo e uma adega na capital também foram fechados. O UOL procurou a Vigilância Sanitária para confirmar os nomes dos locais e aguarda retorno.