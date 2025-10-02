Topo

Diretor de museu renuncia após negar a Trump espada para presentear Charles III

02/10/2025 20h16

O diretor da prestigiada Biblioteca Presidencial Eisenhower deixou o cargo após se opor a uma solicitação do presidente Donald Trump para entregar uma espada de sua coleção ao rei Charles III, informaram nesta quinta-feira (2) meios de comunicação americanos.

Todd Arrington recebeu o ultimato de "renunciar ou ser demitido", segundo declarou à rede CBS News, que não identificou o responsável pela ordem.

Arrington recusou o pedido do governo para entregar ao monarca britânico uma das espadas de Eisenhower como parte da visita de Estado que Trump realizou ao Reino Unido em meados de setembro.

O presente buscava simbolizar a relação especial entre os dois aliados e destacar a colaboração de ambos os países durante a Segunda Guerra Mundial.

A biblioteca e museu, localizada em Abilene (Kansas), cidade natal do ex-presidente Dwight D. Eisenhower, integra a Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA, na sigla em inglês).

Antes de se tornar presidente em 1953, Eisenhower comandou as forças aliadas contra a Alemanha nazista. O governo Trump acabou presenteando Charles III com uma réplica da espada.

Procurada pela AFP, a Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A renúncia de Arrington, que teve uma carreira de décadas no serviço público, ocorre em um momento em que Trump exerce um controle sem precedentes sobre as instituições culturais dos Estados Unidos, desde que voltou à presidência em janeiro.

