Deschamps anuncia convocados da França com Mateta como novidade

02/10/2025 13h31

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciou nesta quinta-feira (2) sua lista de convocados para os jogos da data Fifa de outubro com o atacante Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, como novidade.

Mateta (28 anos), que já defendeu os 'Bleus' nas seleções de base e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, recebe sua primeira convocação para a seleção principal muito por conta das lesões de outros atacantes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marcus Thuram.

Deschamps declarou que escolheu o jogador do Palace por "seu perfil e sua capacidade para marcar gols".

Por sua vez, Christopher Nkunku retorna à lista pela primeira vez desde novembro de 2024, apesar de um início de temporada discreto no Milan.

No meio-campo, para substituir o suspenso Aurélien Tchouameni, Deschamps convocou novamente outro jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, que desfalcou a seleção francesa nos jogos de setembro por lesão.

O zagueiro Williams Saliba, do Arsenal, também voltou à lista depois de se recuperar de problemas físicos que o tiraram das convocações de junho e setembro.

A França enfrentará Azerbaijão (10 de outubro) e Islândia (13 de outubro) pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

-- Convocação da seleção da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Khephren Thuram (Juventus/ITA)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Kingsley Coman (Al-Nassr/ASA), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (Milan/ITA)

