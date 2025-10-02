Derrota da Ucrânia encorajaria China em relação a Taiwan, diz autoridade taiwanesa na Polônia

Por Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Se a Rússia derrotar a Ucrânia, isso encorajará os movimentos da China em direção a Taiwan, e Taipé espera que Kiev saia vitoriosa, disse uma autoridade militar graduada de Taiwan nesta semana durante uma rara visita à Europa, provocando uma resposta irada de Pequim.

Taiwan, que a China considera como parte de seu próprio território, tem encontrado cada vez mais simpatia em partes da Europa Central e Oriental desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, embora quase todos os países europeus mantenham laços diplomáticos formais com Pequim, mas não com Taipé.

Ao contrário dos Estados Unidos, a Europa não vende mais itens de defesa de grande porte para Taiwan, temendo incorrer na ira de Pequim, e as visitas abertas à Europa de qualquer oficial militar taiwanês são altamente incomuns.

Ao discursar no Fórum de Segurança de Varsóvia na terça-feira, Hsieh Jih-sheng, vice-chefe da equipe geral de inteligência do Ministério da Defesa de Taiwan, disse que a guerra na Ucrânia está sendo observada de perto em Taipé.

"Desejamos a vitória deles", disse ele, em imagens transmitidas on-line do evento, onde ele compareceu pessoalmente vestindo uniforme militar completo e falando em inglês.

"Há muitas coisas que podemos aprender com o teatro ucraniano e que podemos elevar para nossa prontidão geral", acrescentou Hsieh. "A derrota da Ucrânia sinalizará que a China pode ser mais agressiva em relação a Taiwan."

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan está tentando "capitalizar uma questão quente e chamar a atenção".

"A questão de Taiwan é puramente um assunto interno da China, intrinsecamente diferente da crise da Ucrânia", disse em um comunicado enviado à Reuters.

Na segunda-feira, ela condenou a participação no mesmo fórum.

Hsieh deu o alarme sobre os exercícios militares conjuntos da China e da Rússia.

"Se a China avançar sobre Taiwan enquanto a Rússia aumenta sua ofensiva na Ucrânia, o mundo poderá enfrentar uma crise geopolítica de duas frentes", acrescentou.

"Hoje, a Europa está lutando por sua própria segurança. Se vocês nos ajudarem, poderemos evitar a possibilidade de uma guerra no Indo-Pacífico." Taiwan aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia e também tem estudado como as Forças Armadas ucranianas, muito menores, conseguiram combater seu enorme vizinho, tirando lições de como poderiam lidar com qualquer ataque chinês.

Nos últimos cinco anos, Taiwan tem se queixado do aumento da pressão militar chinesa, tanto em jogos de guerra quanto em atividades de "zona cinzenta" que não chegam a ser um combate aberto, mas são projetadas para exercer pressão, incluindo ataques cibernéticos e sabotagem de cabos submarinos.

(Reportagem de Ben Blanchard; Reportagem adicional de Ryan Woo, em Pequim)