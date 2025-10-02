Topo

Deputada Luiziane e brasileiros são apreendidos por Marinha de Israel, diz Hugo Motta

02/10/2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou na noite desta quarta-feira, 1, que a deputada Luiziane Lins (PT-CE) e outros brasileiros foram apreendidos pela Marinha do governo de Israel. O grupo estava em embarcações que rumavam para Gaza.

O site também do PT divulgou a prisão alegando que a detenção foi feita de "forma ilegal e autoritária". Segundo os petistas havia 500 tripulantes a bordo, sendo 13 brasileiros.

A deputada participava da Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe). O grupo protesta contra as ações de Israel na Faixa de Gaza. Luizianne estava no barco Grande Blu com mais nove pessoas.

Hugo Motta estava conduzindo sessão de votação na Câmara quando anunciou ter sido informado da detenção da deputada. No plenário, Motta disse que a notícia o pegou de surpresa e reforçou ter pedido "todo apoio" do Itamaraty no contato com autoridades israelenses, para que a deputada "possa ter as prerrogativas respeitadas, assim como os direitos dos demais brasileiros".

Ele também disse que nesta quinta-feira, 2, tentará contato "o mais rápido possível", pedindo suporte para que a deputada possa "restabelecer sua condição de liberdade".

