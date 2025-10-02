Intoxicações por metanol: quais são as linhas de investigação?

A Polícia Federal e o governo do estado de São Paulo estão atuando em conjunto na crise do metanol, suspeito de ter matado pelo menos seis pessoas no estado. Todas as hipóteses estão sendo investigadas, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Quais são as hipóteses?

Há duas linhas de investigação: criminal e sanitária. No primeiro caso, é apurado se houve adulteração deliberada das bebidas, com o objetivo de baratear os custos.

Polícia Civil de São Paulo disse que atua no combate a fábricas clandestinas e no rastreio da origem. Os investigadores estão rastreando a origem das bebidas e os fluxos de pagamento. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar as notas fiscais dos estabelecimentos e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.

Vamos buscar descobrir quem comprou de quem, de onde está saindo essa bebida adulterada, quem são os fraudadores, a partir desse cruzamento de informações, saber se o problema está no distribuidor, no estabelecimento que está comprando o material sem a procedência correta, ou em outro elo da cadeia.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

PF trabalha no mesmo sentido no âmbito federal. O diretor-geral da organização, Andrei Rodrigues, disse em coletiva de imprensa que os casos de intoxicação podem estar ligados a investigações em andamento sobre a importação de metanol pelo porto de Paranaguá, no Paraná.

"Tudo indica que existe uma distribuição para além de São Paulo", avaliou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", afirmou.

Participação do PCC gera discórdia

Suposta participação do PCC não é consenso. Enquanto a PF disse que vai investigar a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido na adulteração de bebidas, Tarcísio descartou o envolvimento da facção paulista no caso.

Segundo o governador, inquéritos abertos no estado levaram a suspeitos que não são ligados ao PCC. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", declarou.

Os inquéritos que estão abertos, e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Em entrevista ao UOL News ontem, Padilha confirmou versão do governo federal. "Quando se falou em organização criminosa, não estava se falando sobre A, B, C... Ninguém falou sobre isso. Quem citou isso [o PCC] foi, no caso, o governador", disse Padilha.

A Polícia Federal está abrindo todas as possibilidades, porque se você vai para uma investigação, você não descarta possibilidades a priori de envolvimento, sobretudo que envolva metanol, que tem a ver com combustível, dimensão nacional. Você tem que pensar em organizações criminosas, que já foi demonstrado que tem atuação sobre isso.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Associação Brasileira do Combate à Falsificação levantou suspeita de envolvimento do PCC. A entidade divulgou uma nota em que o metanol utilizado para adulterar bebidas alcoólicas pode ser o mesmo importado ilegalmente pela facção para batizar combustíveis. O esquema foi revelado recentemente nas Operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, da PF.

Contaminação acidental é outra linha de investigação

Para além da ação criminosa, investigadores apontam possibilidade de contaminação indireta. Está sendo verificado se houve acidentes no processo de fabricação das bebidas ou até o uso de metanol na lavagem de garrafas reaproveitadas.

Vigilância Sanitária paulista interditou cautelarmente três bares. Os estabelecimentos tiveram bebidas com suspeita de adulteração apreendidas pelo órgão. Centenas de garrafas foram apreendidas e encaminhadas para perícia.