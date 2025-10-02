Corteva anuncia divisão de negócios de sementes e defensivos em 2 empresas

Nova York, 2 - A Corteva planeja dividir seus negócios de sementes e de defensivos em duas empresas distintas, informou na quarta-feira, 1º de outubro, a companhia do setor agrícola. A decisão confirma reportagem anterior do Wall Street Journal sobre os planos da Corteva, que tinha um valor de mercado de cerca de US$ 46 bilhões na terça-feira, 30.Resultado de um desmembramento da DowDuPont em 2019, a Corteva afirmou que ambas as novas empresas permanecerão focadas em tecnologia e inovação após a separação, com modelos operacionais e prioridades de alocação de capital mais adequados às respectivas perspectivas de crescimento, direções estratégicas e propostas de valor.Com sede em Indianápolis, a Corteva fornece a agricultores - de produtores de soja em Iowa a cultivadores de milho no Brasil - químicos para controle de plantas daninhas e pragas, além de sementes biotecnológicas desenvolvidas para resistir a esses produtos.A separação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, terá Greg Page, atual presidente do conselho da Corteva, como presidente do conselho da nova empresa de pesticidas, informou a companhia. O diretor-presidente, Chuck Magro, assumirá o cargo máximo na empresa de sementes.Segundo dados federais, a Corteva e sua principal concorrente no setor agrícola, a Bayer, vendem aproximadamente 70% de todas as sementes de milho e soja plantadas nos Estados Unidos. A marca de sementes mais conhecida da Corteva, Pioneer, é uma das mais reconhecidas pelos agricultores norte-americanos.A Corteva é a mais recente empresa a desmembrar suas operações, citando motivos como a redução de complexidade. Empresas como Kraft Heinz e Warner Bros. Discovery também anunciaram planos de se dividir, cedendo à pressão de investidores para aumentar o valor para os acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.