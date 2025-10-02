Corteva anuncia divisão de negócios de sementes e defensivos em 2 empresas distintas

A Corteva planeja dividir seus negócios de sementes e de defensivos em duas empresas distintas, informou na quarta-feira, 1º de outubro, a companhia do setor agrícola. A decisão confirma reportagem anterior do Wall Street Journal sobre os planos da Corteva, que tinha um valor de mercado de cerca de US$ 46 bilhões na terça-feira, 30.

Resultado de um desmembramento da DowDuPont em 2019, a Corteva afirmou que ambas as novas empresas permanecerão focadas em tecnologia e inovação após a separação, com modelos operacionais e prioridades de alocação de capital mais adequados às respectivas perspectivas de crescimento, direções estratégicas e propostas de valor.

Com sede em Indianápolis, a Corteva fornece a agricultores - de produtores de soja em Iowa a cultivadores de milho no Brasil - químicos para controle de plantas daninhas e pragas, além de sementes biotecnológicas desenvolvidas para resistir a esses produtos.

A separação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, terá Greg Page, atual presidente do conselho da Corteva, como presidente do conselho da nova empresa de pesticidas, informou a companhia. O diretor-presidente, Chuck Magro, assumirá o cargo máximo na empresa de sementes.

Segundo dados federais, a Corteva e sua principal concorrente no setor agrícola, a Bayer, vendem aproximadamente 70% de todas as sementes de milho e soja plantadas nos Estados Unidos. A marca de sementes mais conhecida da Corteva, Pioneer, é uma das mais reconhecidas pelos agricultores norte-americanos.

A Corteva é a mais recente empresa a desmembrar suas operações, citando motivos como a redução de complexidade. Empresas como Kraft Heinz e Warner Bros. Discovery também anunciaram planos de se dividir, cedendo à pressão de investidores para aumentar o valor para os acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.