Josias: 'Consciência de Hugo Motta começa a doer após ter sido tostada'

A tentativa de Hugo Motta de reverter a imagem negativa da Câmara após a PEC da Blindagem evidencia reação tardia à pressão popular, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. O comentarista aponta que o presidente da Câmara só priorizou a isenção do Imposto de Renda após críticas e protestos, e que o retrocesso ainda marca a gestão na Câmara, mesmo após avanços pontuais.

A consciência é como o apêndice. A pessoa só se preocupa quando começa a doer. O Hugo Mota, ele pisava no interesse público, distraído, quando presidiu a aprovação da PEC da pilantragem, da do requerimento de urgência para anistia e só depois de ter sido tostada em asfalto quente a consciência do chefe da câmara se deu conta de que a isenção do imposto de renda aguardava na fila há seis meses.

Agora o Motta vai às redes sociais, chama de histórica a aprovação da proposta sobre o imposto de renda, pede que a novidade seja lembrada como uma conquista coletiva, um gesto concreto de que a Câmara sabe ouvir, sabe decidir, vista desde o meio fio. A história escrita pelo Hugo Motta, pelos oligarcas do Centrão e pela facção bolsonarista na Câmara, essa história é um pesadelo do qual as ruas acordaram.

Segundo Josias, Motta tenta associar a aprovação da isenção a um gesto popular, mas confunde memória curta do eleitor com consciência limpa, sem conseguir mudar a percepção de distanciamento.

Com o esforço para imprimir as digitais numa providência que até anteontem era ignorada, o Hugo Motta confunde memória fraca com consciência limpa. Mas nem a lembrança fraca, débil do eleitorado brasileiro será capaz de transformar a Câmara dos dias atuais numa instituição amiga do povo, como disse Hugo Motta, que está do lado de quem acorda cedo. Esse é um milagre difícil de se concretizar.

