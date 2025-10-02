Como pedir o Crédito do Trabalhador? Veja passo a passo

Trabalhadores com carteira assinada agora podem contratar empréstimos usando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com uso do FGTS como garantia

Funcionários contratados pelo regime CLT têm acesso a essa linha de financiamento, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de crédito. O pedido é realizado exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos e instituições credenciadas.

O trabalhador informa o valor desejado e, a partir disso, o sistema apresenta diferentes propostas — em um formato semelhante a um leilão — para que ele escolha a opção mais adequada, levando em conta os juros e o prazo de pagamento.

As parcelas são abatidas diretamente pelo eSocial, com limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso torna possível oferecer taxas menores em comparação ao crédito consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento das parcelas pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, a totalidade da multa rescisória pode ser direcionada para quitar o empréstimo. A troca de emprego dentro do regime CLT não compromete o contrato firmado.

A gestão do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e estabelecer limites de juros.

Quem já possui crédito com desconto em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade desde 25 de abril. O objetivo principal é reduzir o superendividamento.

Esse tipo de empréstimo pode ser útil para eliminar dívidas de alto custo, como as do rotativo do cartão de crédito. Para Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), a linha também serve para quitar pendências do cheque especial ou de financiamentos do tipo CDC. "Na ausência de reserva de emergência e diante de situações inesperadas, esse modelo é mais indicado que outras linhas disponíveis no mercado", afirma.

Por outro lado, não é a melhor opção para aposentados que continuam trabalhando e já têm margem consignável pelo INSS. Nesses casos, segundo a especialista, o consignado atrelado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois conta com juros ainda menores.

Antes de contratar, é essencial avaliar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia orienta: "Não assuma parcelas que comprometam demais o orçamento. Essa linha pode ser interessante para financiar um imóvel, mas não vale a pena se for usada apenas para cobrir gastos do dia a dia".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Acesse o portal Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre sua vida profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro acesso; Com isso, a carteira digital estará disponível no app (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.A versão digital é emitida automaticamente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas as informações básicas de identificação civil.