Como é universidade que desbancou USP como a melhor da América Latina?

Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), em Santiago
Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), em Santiago Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 11h10

A Pontifícia Universidade Católica do Chile desbancou a USP (Universidade de São Paulo) e agora é a melhor instituição da América Latina, segundo a Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A universidade brasileira caiu para o segundo lugar.

Como é a universidade

Conhecida como UC (Universidad Católica), foi fundada em 1888 pelo então arcebispo de Santiago. A instituição particular oferece cerca de 70 cursos em 18 faculdades, divididas em cinco campus (quatro em Santiago e um em Villarrica, no sul do país).

As mensalidades variam de acordo com o curso. Segundo o site oficial, a anuidade do curso de direito, por exemplo, custa 7,7 milhões de pesos chilenos (cerca de R$ 43 mil na cotação atual). Já engenharia e medicina custam 9,5 milhões e 10 milhões de pesos chilenos, respectivamente (ambas em torno de R$ 56 mil, na conversão).

Universidade tem ex-alunos ilustres. É o caso dos ex-presidentes Sebastián Piñera (2010-2014 e 2018-2022) e Eduardo Frei Montalva (1964-1970) formados em economia e direito, respectivamente. O ex-presidente do Banco Central chileno Miguel Kast também estudou lá.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile aparece entre as mais renomadas da América Latina tanto entre acadêmicos como empregadores internacionais. Ela é citada como a instituição mais respeitada entre empregadores internacionais e ocupa o terceiro lugar entre acadêmicos.

Como ficou o ranking

  1. Pontifícia Universidade Católica do Chile
  2. USP
  3. Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)
  4. Tec de Monterrey (Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey), no México
  5. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
  6. Unesp (Universidade Estadual Paulista)
  7. Universidade do Chile
  8. Universidade de Los Andes (Colômbia)
  9. Unam (Universidade Nacional Autônoma do México)
  10. UBA (Universidade de Buenos Aires), na Argentina
O Brasil predomina no ranking, com 26 universidades nacionais entre as 100 melhores da região. O Chile, com 16, e o México, com 14, vêm em seguida. A QS considera como critério a empregabilidade dos alunos, o número de professores por estudante e a reputação acadêmica, entre outros indicadores.

*Com informações do Estadão Conteúdo

