Como é universidade que desbancou USP como a melhor da América Latina?
A Pontifícia Universidade Católica do Chile desbancou a USP (Universidade de São Paulo) e agora é a melhor instituição da América Latina, segundo a Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A universidade brasileira caiu para o segundo lugar.
Como é a universidade
Conhecida como UC (Universidad Católica), foi fundada em 1888 pelo então arcebispo de Santiago. A instituição particular oferece cerca de 70 cursos em 18 faculdades, divididas em cinco campus (quatro em Santiago e um em Villarrica, no sul do país).
As mensalidades variam de acordo com o curso. Segundo o site oficial, a anuidade do curso de direito, por exemplo, custa 7,7 milhões de pesos chilenos (cerca de R$ 43 mil na cotação atual). Já engenharia e medicina custam 9,5 milhões e 10 milhões de pesos chilenos, respectivamente (ambas em torno de R$ 56 mil, na conversão).
Universidade tem ex-alunos ilustres. É o caso dos ex-presidentes Sebastián Piñera (2010-2014 e 2018-2022) e Eduardo Frei Montalva (1964-1970) formados em economia e direito, respectivamente. O ex-presidente do Banco Central chileno Miguel Kast também estudou lá.
A Pontifícia Universidade Católica do Chile aparece entre as mais renomadas da América Latina tanto entre acadêmicos como empregadores internacionais. Ela é citada como a instituição mais respeitada entre empregadores internacionais e ocupa o terceiro lugar entre acadêmicos.
Como ficou o ranking
- Pontifícia Universidade Católica do Chile
- USP
- Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)
- Tec de Monterrey (Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey), no México
- UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
- Unesp (Universidade Estadual Paulista)
- Universidade do Chile
- Universidade de Los Andes (Colômbia)
- Unam (Universidade Nacional Autônoma do México)
- UBA (Universidade de Buenos Aires), na Argentina
*Com informações do Estadão Conteúdo