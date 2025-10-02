Chiquinho Sorvetes: 'Linha soft tem a mesma qualidade de sorvete italiano'

A trajetória da Chiquinho Sorvetes, hoje a maior rede de sorveterias do país, começou no interior de Minas Gerais, mas foi moldada também por experiências internacionais. Entre 2000 e 2010, Isaías Bernardes, dono da marca, buscou cursos de especialização para aprimorar seus produtos.

Um deles foi de gelato italiano, ministrado por uma equipe da tradicional fabricante de máquinas Capigiani. "No final do curso, o diretor apresentou o sorvete soft, o expresso italiano, e disse: 'Esse é o sorvete do futuro.' O pessoal estava tão empenhado no gelato italiano que ele foi até vaiado, mas me chamou atenção", relembrou Isaías, no Divã de CNPJ, do Canal UOL.

De volta à cidade natal, ele decidiu testar. Comprou uma máquina de soft e usou a mesma base do gelato italiano que produzia. "Saiu um produto totalmente diferente, de altíssima qualidade", contou ele, acrescentando que o sorvete soft costumava ter fama de sorvete aguado, de baixa qualidade.

Aos poucos, o modelo se consolidou. "Era mais barato, vendia só casquinha, depois lançamos milkshake. Hoje temos a linha Shake Mix, com mais de 100 produtos. Tudo deriva de dois sabores: baunilha e chocolate. 80% das vendas é baunilha, 20% chocolate", disse o dono da rede.

A padronização foi decisiva para a escalabilidade da rede. A Chiquinho desenvolveu uma base própria, fornecida em embalagens bag de 10 litros, com validade de quatro meses sem necessidade de refrigeração.

O segredo, diz ele, está na simplicidade. "Eu não dependo de freezer nem de estoque. O sorvete é extraído na hora. A base vem em bag longa vida, 10 litros, que dura quatro meses fora da geladeira. O franqueado só abre e coloca na máquina. O operacional é mínimo."

Esse formato, aliado à padronização de custos e insumos, ajudou a rede a se expandir. "Nossa linha soft tem a mesma qualidade de um italiano, mas com um modelo de negócio escalável e acessível."

'Até hoje uso a base que desenvolvi em 1980', diz dono da Chiquinho Sorvetes

A mesma formulação que nasceu há mais de quatro décadas ainda sustenta a rede, agora adaptada por fornecedores homologados e aplicada em centenas de lojas pelo Brasil.

Bernardes explica que, desde o início, criou uma fórmula exclusiva que segue como referência para os produtos atuais. Parcerias de longa data com fornecedores garantem padronização e qualidade em toda a rede, segundo o fundador.

Até hoje eu uso a base que eu desenvolvi há mais de 40 anos. Isaías Bernardes

"Eu comecei em 1980, então eu dominava, depois em Guaíra eu cheguei a abrir uma fábrica própria, então eu tinha todo o know-how e conhecimento da base, do ingrediente principal. E, hoje, a grande parte dos nossos fornecedores, que são empresas aliadas, desenvolvem alguns produtos exclusivos para nós", contou Bernardes.

Esse modelo, segundo ele, permitiu à rede verticalizar a operação, reduzir a complexidade das sorveterias e, ao mesmo tempo, criar diferenciação nos produtos a partir dos toppings e da parceria com fornecedores homologados.

