Centro-Sul processa 45,97 milhões de t de cana na 1ª quinzena de setembro

02/10/2025 13h10

São Paulo, 2 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 45,97 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de setembro da safra 2025/26 (abril de 2025 a março de 2026), em comparação com 42,99 milhões de tonelada em igual período da temporada anterior, alta de 6,94%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quinta-feira, 2.Operavam na primeira quinzena de setembro, 259 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 238 unidades com processamento de cana, 10 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 11 usinas flex. No mesmo período, na safra 2024/2025, operavam 261 unidades produtoras, das quais 241 unidades com processamento de cana, 9 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 11 usinas flex.A produção açúcar nos primeiros 15 dias de setembro atingiu 3,622 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 15,72% em comparação com igual período de 2024.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, informou em nota "a proporção de cana destinada à fabricação de açúcar recuou 0,8 ponto porcentual na média do Centro-Sul, passando de 54,2% na segunda metade de agosto, para 53,5% na primeira quinzena de setembro". Em Goiás e Mato Grosso, o movimento de queda na proporção da matéria-prima destinada ao adoçante foi ainda mais expressivo, atingindo 1 ponto porcentual e 1,2 ponto porcentual, respectivamente. "A mudança mais intensa nas regiões afastadas do litoral retrata a perda de competitividade do açúcar ante a fabricação do etanol, estimulando de forma mais efetiva a alteração na estratégia de alocação das unidades produtoras nesses locais", destacou o executivo.Na primeira metade de setembro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,33 bilhões de litros, sendo 1,46 bilhão de litros de etanol hidratado (-9,68%) e 875,40 milhões de litros de etanol anidro (+4,35%).Do total de etanol obtido na primeira quinzena de setembro, 16,74% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 390,13 milhões de litros neste ano, contra 336,39 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2024/2025 - aumento de 15,97%.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de setembro atingiu 154,58 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, contra 160,07 kg por tonelada na safra 2024/2025 - variação negativa de 3,43%.

