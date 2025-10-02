Casa onde Hungria fez show é interditada; rapper está internado com suspeita de intoxicação

O Boteco da Villa, local onde o rapper Hungria se apresentou no último domingo, 28, em São Bernardo do Campo, foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Nesta quinta, 2, o cantor deu entrada em um hospital de Brasília (DF) com sintomas de dor de cabeça, náuseas, visão turva, e acidose metabólica.

A internação do artista acontece em meio ao crescimento de casos suspeitos de pessoas intoxicadas por metanol por conta da ingestão de bebidas alcoólicas possivelmente adulteradas. Apesar da assessoria de Hungria informar que o rapper está fora de risco iminente, ele precisou cancelar apresentações e foi submetido a procedimento de hemodiálise.

Em nota, o Boteco da Villa afirma que a interdição é "precipitada", "meramente cautelar", e acrescenta que não há comprovação de irregularidades envolvendo o local.

"Todas as nossas bebidas são adquiridas com procedência garantida, sempre acompanhadas de nota fiscal", disse o estabelecimento em nota publicada nas redes sociais. "Nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração em nossos produtos", acrescentou.

A casa de shows diz ainda que vai tomar medidas judiciais necessárias para que o lugar seja reaberto "o quanto antes".

O hospital onde o rapper está internado comunicou que investiga a origem do quadro. Os sintomas são semelhantes aos relatados por pacientes que sofreram intoxicação por bebida adulterada com metanol. O rapper ingeriu vodca em Brasília na casa de amigos, mas apenas ele teria consumido a bebida.

O governo de São Paulo informou que as vigilâncias sanitárias do Estado e do município interditaram nove estabelecimentos no Estado até esta quinta, já incluindo o Boteco da Villa.

São cinco locais interditados na capital, em bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e MBoi Mirim; dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e o outro em Barueri.

Segundo o Ministério da Saúde, são 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol no País, sendo 11 já confirmados. Em São Paulo, são 53 ocorrências ao todo, sendo 42 investigados. Outros casos suspeitos também são apurados em Pernambuco (5) e no Distrito Federal (1).

Ao todo, sete óbitos foram registrados no Brasil e uma morte foi confirmada como resultado da contaminação pela substância tóxica.