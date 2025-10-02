Casa Branca congela fundos para Estados democratas em meio a paralisação

Por David Morgan e Bo Erickson e Nolan D. McCaskill e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congelou na quarta-feira US$26 bilhões para Estados com tendência democrata, cumprindo a ameaça de usar a paralisação para atingir as prioridades democratas.

Os programas visados incluem US$18 bilhões para projetos de trânsito em Nova York, onde moram os dois principais democratas do Congresso, e US$8 bilhões para projetos de energia verde em 16 Estados administrados pelos democratas, incluindo Califórnia e Illinois.

O vice-presidente JD Vance, por sua vez, alertou que o governo pode ampliar a demissão de funcionários federais se a paralisação durar mais do que alguns dias.

As medidas deixam claro que Trump levará a cabo sua ameaça de aproveitar a paralisação para punir seus oponentes políticos e ampliar seu controle sobre o orçamento federal de US$7 trilhões, estabelecido pela Constituição dos EUA como domínio do Congresso.

"Bilhões de dólares podem ser economizados", escreveu ele no Truth Social na noite de quarta-feira.

A paralisação do governo, a 15ª desde 1981, suspendeu a pesquisa científica, a supervisão financeira, os esforços de limpeza ambiental e uma ampla gama de outras atividades.

Cerca de 750.000 funcionários federais receberam ordens de não trabalhar, enquanto outros, como tropas e agentes da Patrulha de Fronteira, começaram a trabalhar sem remuneração. O Departamento de Assuntos de Veteranos disse que providenciaria enterros nos cemitérios nacionais, mas não ergueria lápides nem cortaria a grama.

Vance disse em uma reunião na Casa Branca que o governo será forçado a recorrer a demissões em massa se a paralisação durar mais do que alguns dias, somando-se aos 300.000 que serão demitidos até dezembro. As paralisações anteriores não resultaram em demissões permanentes.

O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA disse que demitirá 1% de seus 14.000 funcionários, de acordo com uma carta interna vista pela Reuters.

VOTAÇÃO DIFERENTE, MESMOS RESULTADOS

Enquanto isso, o Senado rejeitou novamente os esforços para manter o governo funcionando, já que tanto uma proposta republicana que financiaria o governo até 21 de novembro quanto uma votação democrata que combinaria o financiamento com benefícios adicionais de saúde fracassaram nas votações do plenário.

Os republicanos de Trump detêm uma maioria de 53 a 47 no Senado, mas precisam do apoio de pelo menos sete dos democratas para atingir o limite de 60 votos da Câmara para os projetos de gastos.

O que está em questão na frente de financiamento do governo é US$1,7 trilhão para operações de agências, o que equivale a cerca de um quarto dos gastos anuais. A maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$37,5 trilhões.

Um grupo bipartidário de senadores se reuniu no plenário durante a votação, tentando encontrar um caminho a seguir.

"Quero ver que um acordo é um acordo e gostaria que os republicanos se comprometessem a trabalhar conosco na área de saúde", disse o senador Tim Kaine, um democrata da Virgínia que representa muitos funcionários federais perto da capital do país.

Os democratas também estão buscando garantias de que Trump não poderá ignorar os projetos de lei de gastos que assinar, como tem feito repetidamente desde que voltou ao cargo.

Ambos os lados tentaram colocar a culpa no outro, buscando vantagens antes das eleições de meio de mandato de 2026 que determinarão o controle do Congresso.

(Reportagem de Courtney Rozen, Richard Cowan, Nolan D. McCaskill, Bo Erickson e David Morgan; reportagem adicional de Mike Stone, Doina Chacu, Jasper Ward, Costas Pitas, Katharine Jackson e Bhargav Acharya)