Câmara dá raro passo para taxar os muito ricos e entrega trunfo a Lula

Num raríssimo movimento na direção de taxar os muito ricos, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, nesta quarta, o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5.000 mensais e institui uma alíquota mínima aos chamados super-ricos. O texto agora vai ao Senado.

Adriana Fernandes, colunista da Folha de S.Paulo, ressalta a importância simbólica da aprovação desta quarta, mas lembra que ainda falta muito para o país reestruturar a tributação da renda.

Para o comentarista Josias de Souza, a aprovação finalmente dá ao governo Lula 3 sua ansiada marca, de olho na reeleição em 2026. O projeto, aprovado com a inesperada adesão de centrão e do bolsonarismo, entrega ao presidente um bumbo com sonoridade de 14º salário, ao botar dinheiro no bolso do eleitor.

Amanda Klein explica que a aprovação ocorreu após a trapalhada da PEC da Blindagem e os protestos populares contra ela terem acuado a oposição, dando a Lula sua maior vitória no mandato até agora.

E a colunista Carla Jimenez lembra que a votação desta quarta é um trunfo eleitoral para Lula, mas a política brasileira é imprevisível e não dá para o atual presidente cantar vitória antes do tempo.

