Câmara dá raro passo para taxar os muito ricos e entrega trunfo a Lula

Plenário da Câmara durante votação de isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais - Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara durante votação de isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 mensais Imagem: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados
Roger Modkovski
02/10/2025 18h16

Num raríssimo movimento na direção de taxar os muito ricos, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, nesta quarta, o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5.000 mensais e institui uma alíquota mínima aos chamados super-ricos. O texto agora vai ao Senado.

Adriana Fernandes, colunista da Folha de S.Paulo, ressalta a importância simbólica da aprovação desta quarta, mas lembra que ainda falta muito para o país reestruturar a tributação da renda.

Para o comentarista Josias de Souza, a aprovação finalmente dá ao governo Lula 3 sua ansiada marca, de olho na reeleição em 2026. O projeto, aprovado com a inesperada adesão de centrão e do bolsonarismo, entrega ao presidente um bumbo com sonoridade de 14º salário, ao botar dinheiro no bolso do eleitor.

Amanda Klein explica que a aprovação ocorreu após a trapalhada da PEC da Blindagem e os protestos populares contra ela terem acuado a oposição, dando a Lula sua maior vitória no mandato até agora.

E a colunista Carla Jimenez lembra que a votação desta quarta é um trunfo eleitoral para Lula, mas a política brasileira é imprevisível e não dá para o atual presidente cantar vitória antes do tempo.

Adriana Fernandes: A força simbólica do projeto do IR

Josias de Souza: Governo Lula finalmente consegue sua ansiada marca

Josias de Souza: Isenção do IR dá a Lula bumbo com sonoridade de 14º salário

Amanda Klein: Ruas e blindagem acuam oposição e dão a maior vitória de Lula

Carla Jimenez: Câmara compra a briga de taxar ricos para cortejar as ruas na isenção de IR

Reinaldo Azevedo: Por 493 a zero, o povo nas ruas e nas redes derrota reaças na votação do IR

Reinaldo Azevedo: Ruas ganharam a votação do IR. É preciso cuidado com armadilha do legalismo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

