Calendário do INSS de outubro: veja todas as datas de pagamento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a outubro de 2025. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o formato já praticado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.
O que aconteceu
Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda superior ao piso nacional terá os depósitos creditados entre 1º e 7 de novembro.
Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensalmente. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o valor mínimo, enquanto 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.
Para identificar o dia correto do saque, é necessário observar o penúltimo dígito do benefício, sempre ignorando o número após o traço. Detalhes completos podem ser acessados pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login feito por CPF e senha do Gov.br.
Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano durante o horário comercial.
O aplicativo Meu INSS também permite acompanhar o extrato de pagamentos, consultar dados pessoais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11