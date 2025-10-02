Calendário do INSS de outubro: veja todas as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a outubro de 2025. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o formato já praticado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda superior ao piso nacional terá os depósitos creditados entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensalmente. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o valor mínimo, enquanto 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.

Para identificar o dia correto do saque, é necessário observar o penúltimo dígito do benefício, sempre ignorando o número após o traço. Detalhes completos podem ser acessados pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login feito por CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano durante o horário comercial.

O aplicativo Meu INSS também permite acompanhar o extrato de pagamentos, consultar dados pessoais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo