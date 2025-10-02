Topo

Calendário do INSS de outubro: veja todas as datas de pagamento

INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 27 de outubro Imagem: Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo
02/10/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a outubro de 2025. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o formato já praticado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda superior ao piso nacional terá os depósitos creditados entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensalmente. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o valor mínimo, enquanto 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.

Para identificar o dia correto do saque, é necessário observar o penúltimo dígito do benefício, sempre ignorando o número após o traço. Detalhes completos podem ser acessados pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login feito por CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano durante o horário comercial.

O aplicativo Meu INSS também permite acompanhar o extrato de pagamentos, consultar dados pessoais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

  • Final 1: 27/10
  • Final 2: 28/10
  • Final 3: 29/10
  • Final 4: 30/10
  • Final 5: 31/10
  • Final 6: 03/11
  • Final 7: 04/11
  • Final 8: 05/11
  • Final 9: 06/11
  • Final 0: 07/11

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 03/11
  • Finais 2 e 7: 04/11
  • Finais 3 e 8: 05/11
  • Finais 4 e 9: 06/11
  • Finais 5 e 0: 07/11

