Calendário do Bolsa Família de outubro já tem datas confirmadas; veja

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas definidas, de acordo com o anúncio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Calendário de pagamentos

O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando as liberações acontecem de forma antecipada para garantir que todos recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.

Datas do Bolsa Família em outubro

NIS final 1: 20/10

NIS final 2: 21/10

NIS final 3: 22/10

NIS final 4: 23/10

NIS final 5: 24/10

NIS final 6: 27/10

NIS final 7: 28/10

NIS final 8: 29/10

NIS final 9: 30/10

NIS final 0: 31/10

Próximos calendários

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios previstos no programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por cada membro da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Critérios para manter o direito ao Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, é necessário cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação, como:

assegurar matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o desenvolvimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter a carteira de vacinação atualizada conforme as orientações do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como faltas escolares ou vacinas em atraso — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial que todas as obrigações sejam seguidas para evitar bloqueios nos repasses.